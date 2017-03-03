На днях компания "НТВ-ПЛЮС" заявила о расширении своего предложения для телезрителей Алтайского края и Сибири в целом. В течение марта будут добавлены новые каналы, которые раньше не были доступны для абонентов оператора. Любители кино и спорта получат новые возможности для просмотра трансляций, программ, фильмов и сериалов, причем в составе базового пакета телеканалов.

Новость заслуживает внимания тем, что НТВ-ПЛЮС одновременно объявила о планах по запуску Ultra HD каналов и о новых возможностях спутникового ТВ – появлении интерактивных функций.

Спутниковое телевидение постоянно развивается, уходит от привычных стандартов, чтобы стать еще более удобным для пользователей. Отраслевые эксперты обращают внимание, что спрос на телеканалы в высоком разрешении продолжает стабильно расти. Хотя эра HD-телевидения еще не завершена, но на подходе уже 4К ТВ. Действительно, пока доля телевизоров с поддержкой 4К еще не значительна, как и мало UHD-каналов. Но в ближайшие 2-3 года ситуация может кардинально измениться. Спутниковое телевидение при существующих технологиях остается единственной возможностью доставки UHD-каналов. Пропускной способности сетей широкополосного доступа недостаточно. Конечно, можно купить 4К телевизор, но без спутника его возможности вряд ли получится использовать.

Другой тренд – спутниковое ТВ становится интерактивным. В декабре компания "НТВ-ПЛЮС" представила новую интерактивную приставку, с помощью которой абонент принимает телевизионный сигнал через спутник, а все обратные запросы уже обрабатываются через интернет. С помощью этой приставки теперь можно поставить эфир на паузу, если вам нужно отойти, перемотать телепрограмму, посмотреть передачу в любое удобное время. Кроме того, пользователи услуги "Интерактивное ТВ" получили доступ к большой библиотеке фильмов и сериалов.

В этой связи новое предложение НТВ-ПЛЮС выглядит достаточно интересным. С учетом увеличения числа HD-каналов и появлением каналов в стандарте UHD, а также возможностью пользоваться интерактивными функциями спутниковое телевидение от НТВ-ПЛЮС выглядит хорошей альтернативой другим видам платного ТВ. Тем более что за увеличение количества каналов в базовом пакете в полтора раза не придется платить больше, как это было до недавнего времени.