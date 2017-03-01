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Гостями "Шукшинских дней на Алтае" станут Дмитрий Дюжев и Федор Добронравов

, ИА "Амител"
Стали известны первые гости и участники главного культурного события года

Стали известны первые участники и гости Всероссийского фестиваля "Шукшинские дни на Алтае", который пройдет с 18 по 22 июля. Как сообщает пресс-служба администрации Алтайского края, 1 марта в управлении по культуре были названы первые гости, переговоры с которыми уже завершили и перешли к стадии заключения договоров.

Так, на Алтай точно приедет народный артист РФ Федор Добронравов, который представит спектакль по произведениям Василия Шукшина, актер и молодой режиссер Кирилл Плетнев, а также Дмитрий Дюжев. Любопытно, что Кирилла Плетнева уже хотели пригласить в Барнаул на празднование "Ночи кино" в прошлом году, где он должен был показать свою короткометражную работу, но в последний момент сторонам не удалось договориться.

Кроме того, в этом году, помимо основного конкурса, в рамках "Шукшинских дней на Алтае" состоится ретроспективный показ отечественных фильмов. Особенностью фестиваля этого года станет презентация проектов кинематографистов Сибирского федерального округа.

"Новшеством 2017 года стало и изменение критериев отбора фильмов. В этом нам будет помогать московский киновед и консультант Союза кинематографистов Ирина Измайлова. Также мы запланировали ряд мероприятий по кинопрофилю с молодежной составляющей. Они пройдут на площадке спорт-парка Смертина", – заявила начальник управления Алтайского края по культуре и архивному делу Елена Безрукова.

Возглавит жюри конкурса короткометражного кино председатель Молодежного союза кинематографистов России Дмитрий Якунин.

Традиционно на праздник приедет литературная делегация. Уже дал согласие известный писатель Евгений Водолазкин, известный по роману "Лавр", получившему премию "Большая книга".

Мероприятия Всероссийского фестиваля "Шукшинские дни на Алтае" пройдут в Барнауле, Бийске, Белокурихе и Сростках. Возможно, некоторые литературные и кинематографические мероприятия организуют в Новоалтайске, Поспелихе, Быстром Истоке и других территориях Алтайского края.

Бюджет мероприятия пока неизвестен, но, скорее всего, он не будет отличаться от прошлогоднего — около 5 миллионов рублей, половину из которых выделит Минкульт.

Отметим, в прошлом году лучшим фильмом основного конкурса фестиваля стала военная драма украинского постановщика Сергея Мокрицкого "Я — учитель".

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

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Комментарии

1.03.2017 15:07
ви

заодно и квартиры порекламируют.))

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