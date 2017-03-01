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11-летний ребенок погиб в городе Ленинск-Кузнецкий, упав с крыши заброшенного завода.

Как сообщили в управлении Следственного комитета по Кемеровской области, тело мальчика с травмами, характерными при падении с высоты, было найдено накануне.

"Предварительно установлено, что потерпевший со сверстником после окончания уроков в школе пришли на территорию заброшенного завода. Подростки залезли на крышу здания, один из них не удержался, упал вниз с высоты примерно 25 метров", – уточняют в СКР.

Второй ребенок, испугавшись, начал кричать. Его услышал прохожий, который прибежал на помощь, а также вызвал скорую помощь и полицию.

Известно, что погибший подросток воспитывался в семье, которая характеризуется положительно. Сейчас правоохранители устанавливают, кому принадлежит здание, было ли там ограждение и предупреждающие знаки об опасности.