Фото: instagram.com

В Instagram стремительно набирает популярность аккаунт 60-летней Галины Мерц, которая называет себя Галя Беретта и "блогер от Бога". За несколько недель на ее страничку подписались 15 тысяч человек.

Женщина несколько недель назад приехала отдыхать из российской столицы в Алтайский край, на свою родину. В первые дни пребывания в санатории "Сосновый бор" в селе Зудилово Галина завела Instagram-аккаунт, чтобы общаться со своими детьми – сыном Эдуардом, его женой Яной и дочкой Оксаной. Женщина записывала короткие монологи в форме добродушного ворчания и подколов.

Репост одной из первых записей, обращенных к "Эдику", сделала телеведущая Лера Кудрявцева – Галина дружит с ее мамой. После этого на аккаунт пенсионерки подписались тысячи людей. Галине понравилась одобрительная реакция подписчиков, и она стала выкладывать в Instagram видео ежедневно.

В основном в роликах женщина обращается к сыну, которому надо перестать "жрать" и больше бывать на воздухе. Также женщина рассказывает о буднях в санатории, еде, других отдыхающих. Временами женщина рассказывает о своей молодости или делится размышлениями с подписчиками. Отметим, что сын на маму не обижается, а даже гордится ее успехами.

‼️‼️‼️50.000 руб это сейчас деньги?Я считаю что большие деньги‼️moscow #контрольналинии #эдикхватитжрать #инстабабушка #поразадуматься#счеготонадоначинать Публикация от 🙋👨‍👨‍👦Галя Беретта (@galina_merts) Фев 22 2017 в 3:32 PST