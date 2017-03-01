Фото: instagram.com
В Instagram стремительно набирает популярность аккаунт 60-летней Галины Мерц, которая называет себя Галя Беретта и "блогер от Бога". За несколько недель на ее страничку подписались 15 тысяч человек.
Женщина несколько недель назад приехала отдыхать из российской столицы в Алтайский край, на свою родину. В первые дни пребывания в санатории "Сосновый бор" в селе Зудилово Галина завела Instagram-аккаунт, чтобы общаться со своими детьми – сыном Эдуардом, его женой Яной и дочкой Оксаной. Женщина записывала короткие монологи в форме добродушного ворчания и подколов.
Репост одной из первых записей, обращенных к "Эдику", сделала телеведущая Лера Кудрявцева – Галина дружит с ее мамой. После этого на аккаунт пенсионерки подписались тысячи людей. Галине понравилась одобрительная реакция подписчиков, и она стала выкладывать в Instagram видео ежедневно.
В основном в роликах женщина обращается к сыну, которому надо перестать "жрать" и больше бывать на воздухе. Также женщина рассказывает о буднях в санатории, еде, других отдыхающих. Временами женщина рассказывает о своей молодости или делится размышлениями с подписчиками. Отметим, что сын на маму не обижается, а даже гордится ее успехами.
Комментарии
Сумасшедшие люди.
Больная на всю голову бабуся!
Это действительно важнейшая новость! А она правда знает Леру Кудрявцеву? А Лера это кто?
Какая больная, может вылечат в санатории, как и Амик?