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Новости

Первый день весны в гифках

, ИА "Амител"
А вы все еще не поняли, что весна наступила на пятки февралю? Тогда посмотрите наши гифки

Всем знакомо это чувство. Зима не дает особо разгуляться на выходных. Ты уже привык, что на улице делать нечего. 

До тебя еще не совсем дошло, что 1 марта – это не только квитанция за коммунальные услуги, но и начало весны. 

Тебе срочно нужен тот, кто сможет вытянуть тебя на прогулку. 

Кто заставит вспомнить, что лето на носу и нужно срочно начинать заниматься фигурой.

Все говорят, что на улице так хорошо, почему бы не проверить самому? Но людям веры мало, нужно утеплиться как следует и надеть свою знаменитую шапку. 

Но... О, боги! На улице и правда весна! Нельзя не прийти в неописуемый восторг вместе с другими. 

Но, пожалуйста, помни о том, что март – коварный месяц и дороги еще скользкие.

И все же каждый из нас может сказать: "Наконец-то!" Давайте выйдем на улицу, вдохнем полной грудью весенний воздух и порадуемся первому осторожному теплу марта. 


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Комментарии

1.03.2017 15:38
- гость -

Сегодня 1 марта выдающемуся русскому патриоту Виктору Илюхину исполнилось бы 68 лет. Он был самым профессиональным и харизматичным депутатом не только фракции КПРФ, но и всей той Думы.

Да и сегодня ему там нет равных.

А умер внезапно в ночь на 20 марта 2011 г. на подмосковной даче в Кратово. Официальный диагноз – обширный инфаркт. Хотите – верьте, хотите - нет. Других версий у нас все равно нет.

Правда накануне депутат Илюхин прошел диспансеризацию и был признан здоровым по всем статьям.

10-11 февраля 2011 г. депутат В.Илюхин провел Военный общественный трибунал по разрушительной деятельности В.Путина на посту президента. А на митинге 23 февраля подверг его такой жесточайшей критике... Так что всей правды о внезапной кончине «грозы президентов» при этой власти не узнать.

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