Всем знакомо это чувство. Зима не дает особо разгуляться на выходных. Ты уже привык, что на улице делать нечего.
До тебя еще не совсем дошло, что 1 марта – это не только квитанция за коммунальные услуги, но и начало весны.
Тебе срочно нужен тот, кто сможет вытянуть тебя на прогулку.
Кто заставит вспомнить, что лето на носу и нужно срочно начинать заниматься фигурой.
Все говорят, что на улице так хорошо, почему бы не проверить самому? Но людям веры мало, нужно утеплиться как следует и надеть свою знаменитую шапку.
Но... О, боги! На улице и правда весна! Нельзя не прийти в неописуемый восторг вместе с другими.
Но, пожалуйста, помни о том, что март – коварный месяц и дороги еще скользкие.
И все же каждый из нас может сказать: "Наконец-то!" Давайте выйдем на улицу, вдохнем полной грудью весенний воздух и порадуемся первому осторожному теплу марта.
Комментарии
Сегодня 1 марта выдающемуся русскому патриоту Виктору Илюхину исполнилось бы 68 лет. Он был самым профессиональным и харизматичным депутатом не только фракции КПРФ, но и всей той Думы.
Да и сегодня ему там нет равных.
А умер внезапно в ночь на 20 марта 2011 г. на подмосковной даче в Кратово. Официальный диагноз – обширный инфаркт. Хотите – верьте, хотите - нет. Других версий у нас все равно нет.
Правда накануне депутат Илюхин прошел диспансеризацию и был признан здоровым по всем статьям.
10-11 февраля 2011 г. депутат В.Илюхин провел Военный общественный трибунал по разрушительной деятельности В.Путина на посту президента. А на митинге 23 февраля подверг его такой жесточайшей критике... Так что всей правды о внезапной кончине «грозы президентов» при этой власти не узнать.