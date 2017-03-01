Всем знакомо это чувство. Зима не дает особо разгуляться на выходных. Ты уже привык, что на улице делать нечего.

До тебя еще не совсем дошло, что 1 марта – это не только квитанция за коммунальные услуги, но и начало весны.

Тебе срочно нужен тот, кто сможет вытянуть тебя на прогулку.

Кто заставит вспомнить, что лето на носу и нужно срочно начинать заниматься фигурой.

Все говорят, что на улице так хорошо, почему бы не проверить самому? Но людям веры мало, нужно утеплиться как следует и надеть свою знаменитую шапку.

Но... О, боги! На улице и правда весна! Нельзя не прийти в неописуемый восторг вместе с другими.

Но, пожалуйста, помни о том, что март – коварный месяц и дороги еще скользкие.

И все же каждый из нас может сказать: "Наконец-то!" Давайте выйдем на улицу, вдохнем полной грудью весенний воздух и порадуемся первому осторожному теплу марта.