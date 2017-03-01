Депутат от партии ЛДПР, член комитета Госдумы по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству Иван Сухарев выступил с инициативой перенести празднование Дня защитника Отечества с 23 февраля, которое, по мнению народного избранника, является "наследством" от комиссара по иностранным делам РСФСР Льва Троцкого.

В качестве замены депутат предложил отмечать День памяти русского воинства, который был установлен 29 августа 1769 года во время войны России с Турцией и Польшей, либо 6 мая – в этот день в России отмечался праздник кавалеров ордена Святого Георгия.

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По соображениям Сухарева, смена даты поможет в возрождении патриотизма и интереса к родной истории. Идея приглянулась многим депутатам. Так, в поддержку уже высказался председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. А вот пользователи соцсетей инициативу либерал-демократа восприняли в большинстве своем весьма негативно.

Некоторые и вовсе усмотрели в этом попытку стереть советский период из российской истории.

Были и те (их, правда, меньшинство), кому идея понравилась. По их мнению, 23 февраля действительно является праздником "не для всех", а если дату сместят на лето, то и отмечать можно будет полноценно всей страной.