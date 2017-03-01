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Глава государства Владимир Путин заявил, что Россия не несет ответственности за якобы найденные царапины на допинг-пробах спортсменов из РФ, поскольку при приеме этих проб международными антидопинговыми структурами никаких соответствующих отметок в протоколах не было. Об этом сообщает РИА Новости.

"Мы не понимаем, что это за доказательства", – отметил президент, комментируя претензии из-за выявления царапин на допинг пробах. "Потому что, когда мы эти пробы передавали, никаких претензий не было. Если бы были претензии к каким-то царапинам, то они должны были быть отмечены в соответствующих протоколах. Ничего этого не было", — цитирует агентство слова президента РФ, которые он произнес на совещании по вопросу подготовки проведения Всемирной зимней универсиады 2019 года.

Путин сделал вывод, что пробы где-то хранились и Россия не ответственна за данное хранение.

Ранее в докладе независимой комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена по расследованию применения допинга в российском спорте утверждалось, что сочетание таких факторов, как возможность открытой крышки, наличие царапин, пятен и неразбериха с ДНК, дает основание утверждать о подмене проб россиян на ОИ-2014. Также в докладе было сказано, что пробы российских спортсменов с Игр в Сочи содержат физиологически невозможный уровень соли.