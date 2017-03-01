Сегодня, во Всемирный день гражданской обороны, на учебном плаце Барнаульского учебного центра федеральной противопожарной службы прошли традиционные соревнования по проведению аварийно-спасательных работ на местах ДТП.

В ходе состязаний бойцы пожарно-спасательных подразделений на практике отрабатывали навыки по оказанию помощи гражданам, попавшим в дорожно-транспортные происшествия, обменивались опытом.

В распоряжении каждой команды был своеобразный тренажёр – легковой автомобиль, пострадавший в ходе условного дорожно-транспортного происшествия, с двумя манекенами внутри, которые имитировали условно пострадавших.