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Барнаульские пожарные провели соревнования по проведению спасательных работ

, ИА "Амител"
Состязания проходили в почти спортивной атмосфере азарта, каждая команда стремилась доказать своё право на лидерство

Сегодня, во Всемирный день гражданской обороны, на учебном плаце Барнаульского учебного центра федеральной противопожарной службы прошли традиционные соревнования по проведению аварийно-спасательных работ на местах ДТП.

В ходе состязаний бойцы пожарно-спасательных подразделений на практике отрабатывали навыки по оказанию помощи гражданам, попавшим в дорожно-транспортные происшествия, обменивались опытом.

В распоряжении каждой команды был своеобразный тренажёр – легковой автомобиль, пострадавший в ходе условного дорожно-транспортного происшествия, с двумя манекенами внутри, которые имитировали условно пострадавших.


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Комментарии

1.03.2017 17:02
- гость -

Выиграла команда переплывшая канал на резиновых надувных бабах.

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