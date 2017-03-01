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Водитель грузовика МАЗ сбил 80-летнюю женщину в Новосибирской области, сдавая задним ходом. Об этом сообщают "Вести Новосибирск" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по НСО.
Уточняется, что инцидент произошел днем во вторник, 28 февраля, в поселке Чистоозерное. За рулем грузовика находился 35-летний водитель. В результате аварии пенсионерка скончалась на месте происшествия. Прибывшие на место врачи лишь констатировали смерть пожилой женщины.
В данный момент полиция проводит доследственную проверку и выясняет все обстоятельства инцидента.
Комментарии
в этом случае жаль водилу. ошалелые граждане выскакивают порой черт знает откуда. если тетка поперлась позади заведенного камаз, то должа была быть готова очень быстро отбегать.
еще бестолочи с санками. сегодня буквально наблюдаю, как бабушка впереди себя санки по АСФАЛЬТУ выталкивала на дорогу в неположенном месте при потоке машин. ну что тут сказать?
Для начала - это МАЗ. По поводу движения задним ходом приучил отец-25лет отработал машинистом локомотива. На локомотиве конечно и при движении вперед и тем более назад подается сигнал. Включил R - подай сигнал, вот и МАЗ мог бибикнуть.
А теперь позади заведенной машины пройти нельзя, только спереди ??