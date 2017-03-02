Британские ученые выяснили, какой тип женщин склонен к измене. Психологи провели социальный эксперимент. Для этого они опросили 250 мужчин и женщин. У прекрасной половины человечества социологи интересовались, симулируют ли они оргазм. Проанализировав данные, ученые сделали вывод, что те женщины, которым приходилось симулировать наслаждение в постели, могут решиться на измену.

Ученые сделали вывод, что женские измены связаны с неудовлетворенностью в сексе. Психологи предупреждают, что если дама начала симулировать оргазм, то она может найти утешение на стороне.