Близится самый весенний праздник – 8 Марта. Обычно в этот день принято дарить первые весенние цветы: тюльпаны, ландыши, мимозы, ирисы и другие. Но как быть, когда хочется сделать по-настоящему интересный и полезный презент? Центр внешности и косметологии "Эксклюзив" знает ответ на этот вопрос.

Каждая девушка с трепетом готовится к наступлению весны. Специалисты салона "Эксклюзив" предлагают порадовать женщину огненной процедурой для волос. Эта услуга является новинкой для Барнаула, полное ее название "Коллагеновое обертывание волос в комплексе с пирофорезом". Коллаген питает волосы, а огонь борется с секущимися кончиками. Такое лечение подходит для всех типов волос, поэтому можно не опасаться, что подарок останется невостребованным. Стоит отметить, что в преддверии праздников салон объявил акцию на эту услугу. Сегодня ее стоимость с учетом 35%-ной скидки составляет всего 1000 рублей.

Если вы не знаете предпочтений вашей девушки, то в центре "Эксклюзив" можно приобрести подарочные сертификаты номиналом от 1000 рублей. Также действует доставка сертификатов до двери, поэтому, если вас нет в городе, курьер салона сможет порадовать вашу избранницу приятным сюрпризом.

Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.

Центр внешности и косметологии "ЭКСКЛЮЗИВ"

Адрес: ул. Попова, 194, пересечение с ул. Взлетной

Время работы: пн — вс: 09:00-21:00.

WhatsApp; Viber Телефон: 28-68-48, 8-961-235-37-63

Группы "ВКонтакте", "Одноклассники"; Instagram

сайт: exclusive22.ru