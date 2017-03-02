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Стареющий Росомаха, "Зверопой" и другие премьеры недели

, ИА "Амител", Вячеслав Кондаков
Рассказываем, что посмотреть и на что пойти в кино

Первая неделя весны будет богата сразу на несколько кинопремьер. Среди них самый брутальный комикс последних лет о старости героя вселенной "Люди Икс" Росомахи, а также любопытный мультфильм о том, как поют животные. Рассказываем, что посмотреть в кинотеатрах на этой неделе, в нашем традиционном обзоре.

"Логан"

Режиссер — Джеймс Мэнголд

В ролях: Хью Джекман, Патрик Стюарт

Эту картину показали вне конкурса на Берлинском кинофестивале, где критики заявили, что это самый крутой фильм по комиксам со времен "Темного рыцаря" Кристофера Нолана. Уж точно самый необычный из вселенной "Людей Икс".

В недалеком будущем уставший от жизни Логан заботится о больном профессоре Икс, который прячется неподалеку от мексиканской границы. Но Логан больше не сможет скрывать свое прошлое, когда встретится с юным мутантом, которого преследуют темные силы. 

Хью Джекман в последний раз играет Росомаху, а Патрик Стюарт – профессора Ксавьера. "Логан" — кино о старости и ощущении близкого конца жизни. В нем много жестких сцен, крови и ругательных слов. Мы точно не собираемся пропускать этот фильм, чего и вам советуем.

"Зверопой"

Слониха, баран, бык и свинья устраиваются на прослушивания для участия в бродвейском мюзикле, чтобы стать звездами мюзикла. Все как у людей. Все мы это уже видели в мультфильме "Зверополис", на днях получившем "Оскар". Однако отличие существенное: "Зверопой" — проект студии Illumination Entertainment, ответственной за такие мультфильмы, как "Миньоны", "Гадкий Я" и "Тайная жизнь домашних животных".

"Персональный покупатель"

Режиссер — Оливье Ассаяс

В ролях: Кристиан Стюарт

Еще один участник прошлогоднего Каннского кинофестиваля. Мистический триллер французского режиссера о молодой девушке, которая общается с призраками. Девушку играет звезда вампирской саги "Сумерки" Кристиан Стюарт.

"Любовь прет-а-порте"

Режиссер — Макс Нардари

В ролях: Андреа Прети, Ольга Погодина

Видимо, второсортная российско-итальянская комедия о романе римского ловеласа с одинокой москвичкой. Больше о картине ничего не известно, как и о ее создателях. Тем не менее в Барнауле этот фильм покажут.

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

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