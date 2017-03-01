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Представителей СМИ вывели в среду, 1 марта, с заседания Железнодорожного районного суда по громкому уголовному делу бывшего заместителя губернатора Алтайского края Юрия Денисова, которого обвиняют во взяточничестве.

Ранее, напомним, журналистам запретили вести на процессе Денисова аудиозапись, а также видео- и фотосъемку.

После сегодняшнего заседания у портала Amic.ru возник вопрос, стоит ли полагать, что теперь журналистов не будут допускать на судебный процесс. За комментариями наша редакция обратилась в аппарат судьи Надежды Первухиной, в производстве которой находится уголовное дело Юрия Денисова.

Секретарь судебного заседания Анна Колесникова на просьбу прокомментировать ситуацию отметила: "По поводу общения с журналистами у нас есть ответственный пресс-секретарь. Все вопросы к нему".

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В этой связи наш портал обратился в пресс-службу районного суда. Здесь на вопрос, может ли сотрудник редакции быть допущен на следующее заседание по делу Денисова, ответить не смогли. Уточнить, считать ли теперь процесс над бывшим вице-губернатором закрытым для прессы, также не сумели. То есть ситуация остается не совсем ясной.

В итоге нашему корреспонденту посоветовали направить обращение по интересующим вопросам на имя председателя Железнодорожного районного суда Николая Межевалова.

На момент данной публикации запрос от редакции был направлен в судебную инстанцию. Портал Amic.ru продолжает следить за ситуацией.

Напомним, вице-губернатора Алтайского края Юрия Денисова обвиняют в получении взяток, в том числе в особо крупном размере, сопряженном с вымогательством. По версии следствия, речь идет о незаконном получении обвиняемым около 2,5 миллионов рублей. Супруге экс-чиновника Татьяне Денисовой инкриминируют посредничество при получении преступных денег.

По существу рассмотрение уголовного дела Денисовых стартовало в Железнодорожном районном суде Барнаула в самом конце января этого года.