Фото: администрация Алтайского края

Губернатор Алтайского края Александр Карлин в ходе работы на российском инвестиционном форуме заявил, что годовой прирост туристического потока в регионе на 15% является оптимальным и в этом вопросе необходима мера.

"Завершили прошлый год, преодолев определенный психологический барьер. Приняли чуть больше двух миллионов туристов. Это хороший темп. Но важно соблюсти меру. Я бы не радовался тридцатипроцентному росту. Под прирост турпотока надо создавать адекватную инфраструктуру – места приема и размещения, строить дороги. Темп 10-15% годового прироста туристического потока, который мы имеем последние лет пять, – оптимальный темп", – отметил Александр Карлин в беседе с журналистами РИА Новости.

Глава региона добавил, что при наращивании объема непродуманно можно потерять в качестве услуг.

"С другой стороны, неизбежны потери имиджа. Сегодня у нас достойная репутация – с точки зрения и числа принимаемых туристов, и уровня сервиса. В таком сочетании мы и стремимся развиваться", – уточнил Александр Карлин.

По его словам, к концу 2017 года курорт "Белокуриха — 2" будет полностью подготовлен инженерно для строительства крупных объектов.

Кроме того, полностью завершается инженерное обустройство особой экономической зоны туристско-рекреационного типа "Бирюзовая Катунь".

"Туда уже пришли несколько крупных инвесторов с объемом инвестиций, превышающим полтора миллиарда рублей. Через полтора-два месяца рассмотрим несколько заявок резидентов ОЭЗ со стартовым объемом инвестиций около двух миллиардов рублей. Мы считаем, что в среднесрочной перспективе доля туризма со смежными отраслями в валовом региональном продукте составит порядка 6%, а наша задача довести ее до 10% – то, что имеют европейские страны с развитой туристической отраслью в валовом национальном продукте", – отметил глава региона.