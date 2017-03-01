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В компании "Туполев" создали первый полноразмерный макет перспективного авиакомплекса Дальней авиации (ПАК ДА) – нового стратегического бомбардировщика, который разрабатывают для ВКС РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российском оборонно-промышленном комплексе.

По словам собеседника агентства, несколько макетов ПАК ДА создали из композиционных материалов, полноразмерный – из дерева. "Макеты выполнены по схеме "летающее крыло", — приводит агентство его слова.

Источник отметил, что в самолете будет максимально применена технология "стелс": в конструкции используют радиопоглощающие материалы, а все оружие будет размещено внутри бомбардировщика. Кроме этого, ПАК ДА хотят оснастить новейшими средствами радиоэлектронной борьбы.

Другой источник в российском ОПК сообщил агентству, что первый опытный образец бомбардировщика поднимется в воздух, предположительно, "на рубеже 2025 года". Также он уточнил, что летательный аппарат получит дозвуковую скорость полета.

Агентство напоминает, что в Минобороны заявляли о возможной презентации ПАК ДА публике в 2018 году. Работы над новым бомбардировщиком начались в 2009 году, когда компания "Туполев" начала определять облик самолета.

Отмечается, что ПАК ДА должен заменить в строю самолеты Ту-95МС и Ту-22М3, имея взлетный вес свыше 100 тонн и радиус действия около шести тысяч километров. В состав его бортового вооружения будут включены также гиперзвуковые ракеты большой дальности.