Компания МТС увеличила скорость мобильного интернета до 150 Мбит/с в Алтайском крае. Такие скорости позволяют быстро скачивать крупные файлы, смотреть онлайн видеоролики в высоком разрешении и пользоваться другими преимуществами мобильного интернета на скоростях "домашнего".

Компания уже установила базовые станции нового формата в восьми районах края. Сеть 4G от МТС имеет ряд плюсов:

она лучше проникает в закрытые помещения, тем самым повышая качество покрытия 4G в жилых домах, учебных заведениях, торговых и бизнес-центрах, а на ее строительство требуется меньше времени

доступ к высокоскоростному мобильному интернету получают даже те пользователи, чьи телефоны не поддерживают LTE на частоте 2600 МГц. Например, владельцы аппаратов iPhone 5, iPad mini.

"Запуск LTE-A стал логичным продолжением нашей работы по развитию инфраструктуры связи в Алтайском крае. Осваивая новые территории, мы параллельно ведем работы по совершенствованию новой сети, расширению ее потенциала для пользователей. Там, где мы видим самую большую нагрузку, в первую очередь в городах края, мы тестируем новые решения, позволяющие не просто удерживать высокие скорости, но и повышать их в условиях постоянно растущего спроса", – отметил директор МТС в Алтайском крае Дмитрий Левин.

За дополнительной информацией следует обратиться: Татьяна Зубко

Пресс-служба "МТС Сибирь", раб. тел. (383) 214-10-24, email: tvzubko@mts.ru

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