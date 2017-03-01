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Алтайский край готов предложить инвесторам большое количество разнопрофильных площадок для реализации проектов, заявил губернатор Александр Карлин в рамках работы на Российском инвестиционном форуме "Сочи-2017".

"Алтайский край не находится на обочине технического прогресса, и для потенциальных инвесторов у нас большой набор инвестиционных проектов и площадок, где они могут достойным образом реализоваться", – цитирует главу региона пресс-служба краевого правительства.

По словам губернатора, регион интересен для инвесторов с различным потенциалом. "Сотрудничество развивается с компаниями, готовыми реализовать свои задумки в крупных проектах инфраструктурного характера, в создании новых промышленных объектов. У нас есть немало сюжетов, которые смогут реализовать представители малого и среднего бизнеса", – уточнил Александр Карлин.

Говоря же о наиболее сильных и экономически развитых сферах деятельности, глава региона остановился на аграрной и туристической отраслях.

"У Алтая аграрная судьба, наш край является крупнейшей житницей на востоке страны. Мы эту роль выполняем достойно: за последние четыре года увеличили объем производства сельхозпродукции в 1,4 раза. В Алтайском крае продолжается работа по развитию туризма и санаторно-курортного комплекса. Мы сегодня предоставляем инвесторам готовые площадки для того, чтобы они могли начинать строительство гостиниц и объектов приема туристов на полностью инженерно обустроенных участках", – подчеркнул Александр Карлин.