Вышел трейлер нового фильма "Чужой: Завет". Действие происходит между событиями "Прометея" и классического первого "Чужого", режиссером которых также был Ридли Скотт.

В новом фильме экипаж корабля "Завет", находящийся на дальней стороне галактики, обнаруживает планету, которая, как они думают, является неизведанным "раем". Но на самом деле это тёмный и опасный мир с единственным обитателем — андроидом Дэвидом, который выжил в экспедиции "Прометей". Скотт обещал, что в фильме появится новая информация относительно происхождения ксеноморфов. Новую планету, которая станет домом инженеров, назвали Раем, так как на ней, по сути, обитают создавшие человечество боги.

Известно, что Майкл Фассбендер исполнил в картине сразу две роли андроидов. В "Завете" снялись в главных ролях Кэтрин Уотерстон, Нуми Рапас, Джеймс Франко, Демиан Бишир и другие.

Российская премьера ленты намечена на 18 мая 2017 года. Фильм из-за обилия жестоких сцен выйдет в прокат с ограничением 18+.