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Каждая восьмая нелегальная свалка в Алтайском крае находится в Барнауле

, ИА "Амител", Александра Черданцева
В 2016 году в регионе было выявлено 219 несанкционированных свалок

Фото: Вячеслав Мельников. Amic.ru

Специалисты Минприроды Алтайского края выявили в 2016 году 219 несанкционированных свалок, 26 из них были в Барнауле. Большая часть "черных мусорок" была ликвидирована. Об этом в среду, 1 марта, рассказали в ведомстве на пресс-конференции для журналистов.

"В 2016 году было выявлено 219 мест несанкционированного размещения бытовых и промышленных отходов, из них 180 свалок ликвидировано. Остальные в процессе ликвидации", — сообщил начальник отдела регионального государственного экологического надзора Минприроды Алтайского края Виталий Клименко.

В Барнауле таких свалок было 26 на общей площади около трех гектаров. Из них 20 ликвидировано.

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В Советском, Павловском, Ребрихинском районах, например, свалки прямо на пути к полигону ТБО.

"Зимой к этим полигонам не расчищен проезд. Люди бросают мусор вдоль дорог", – добавил чиновник.

В Минприроды пояснили, что после того, как незаконная свалка выявлена, инспекторы ищут собственника или арендатора участка. Тому придется нести административную ответственность и убирать свалку за свой счет.

Если "крайнего" нет, земля не разграничена, то полномочия отнесены к органам местного самоуправления, то есть убирать свалку придется администрации.

В регионе к законным-то свалкам есть вопросы по их функционированию, а уж несанкционированные — вовсе большая проблема. Минприроды – не единственное ведомство, которое занимается выявлением таких участков. Однако всех за руку не поймаешь.

Смотрите фото: Мусорная цивилизация: кипучая жизнь барнаульского полигона ТБО 

Каких-то дополнительных средств на решение этой проблемы в Год экологии пока не планируется. Однако чиновники уже считают помощью появление интерактивной карты свалок, где такие места могут отмечать обычные люди. Этот проект Общероссийского народного фронта тоже не имеет финансирования на ликвидацию свалок, строительство полигонов ТБО или оборудование площадок для складирования мусора. Но посыл президента Владимира Путина, предложившего проект, понятен: "спускать на тормозах" не рекомендуется.

Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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Каждая восьмая "черная" свалка в Алтайском крае находится в Барнауле
Четверг, 2 Март, 07:38

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