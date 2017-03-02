В Китае запланировали посадить свой зонд на поверхность одного из спутников Марса, для того чтобы взять пробный грунт. Эту амбициозную затею планируют осуществить после миссии на саму Красную планету.

Как сообщает РИА Новости, свой первый зонд, который будет исследовать Марс, Китай запустит к 2020 году. Чтобы добраться до планеты, устройству потребуется семь месяцев. Планируется и вторая миссия – уже для исследования системы планеты Юпитер и астероидов вокруг нее, но ее дата пока неизвестна.

По словам китайских ученых, зонд должен будет облететь вокруг астероида Апофис и совершить посадку на астероид 1996 FG3. На это уйдет около шести лет. Если эта затея пройдет удачно, Поднебесная станет третьей страной после США и Японии, взявшей образцы с астероида и доставившей их на Землю.

В конце ноября 2017 года должен стартовать запуск спутника зондирования Луны "Чанъэ-5", который совершит посадку на Луну также для того, чтобы получить грунт для последующих исследований.