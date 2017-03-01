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Первый зампред комитета Госдумы по культуре Иосиф Кобзон согласен с предложением своего коллеги Виталия Милонова отказаться России от участия в песенном конкурсе "Евровидение-2017", который пройдет на Украине, но решение о бойкотировании трансляции предлагает каждому россиянину принимать самостоятельно. Об этом в среду, 1 марта, сообщает РИА Новости.

Напомним, ранее Милонов обратился к гендиректору Первого канала Константину Эрнсту с просьбой не отправлять участников от РФ на конкурс в Киеве и не проводить его трансляцию по российскому телевидению.

"Я согласен с тем, чтобы мы не участвовали в "Евровидении", чтобы не давать возможность русофобствовать на Украине", — заявил Кобзон, добавив, что насчет бойкотирования трансляции каждый гражданин РФ должен самостоятельно принять решение и просто не включать ТВ.

Напомним, украинский оргкомитет решил провести "Евровидение" в Киеве. Полуфиналы конкурса должны состояться 9 и 11 мая, а финал – 13 мая.