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Первый зампред комитета Госдумы по культуре Иосиф Кобзон согласен с предложением своего коллеги Виталия Милонова отказаться России от участия в песенном конкурсе "Евровидение-2017", который пройдет на Украине, но решение о бойкотировании трансляции предлагает каждому россиянину принимать самостоятельно. Об этом в среду, 1 марта, сообщает РИА Новости.
Напомним, ранее Милонов обратился к гендиректору Первого канала Константину Эрнсту с просьбой не отправлять участников от РФ на конкурс в Киеве и не проводить его трансляцию по российскому телевидению.
"Я согласен с тем, чтобы мы не участвовали в "Евровидении", чтобы не давать возможность русофобствовать на Украине", — заявил Кобзон, добавив, что насчет бойкотирования трансляции каждый гражданин РФ должен самостоятельно принять решение и просто не включать ТВ.
Напомним, украинский оргкомитет решил провести "Евровидение" в Киеве. Полуфиналы конкурса должны состояться 9 и 11 мая, а финал – 13 мая.
Комментарии
Шляпу сними...Э, ну или парик.... Дядька кабзон, ты Дядьке не товарищ, ибо певун , настоящий не лезет в пАлитику.
Он разве туда лезет? Это его наоборот не пускают на укроевровидение.
"В 2005 году певец перенёс сложную операцию по удалению опухоли в клинике в Германии." " В 2009 году Кобзон был прооперирован вторично в немецкой клинике." Что же этот поганый "патриот" в родной стране не лечится?
Первый зампред комитета Госдумы по культуре Иосиф Кобзон лучше бы озаботился состоянием домов культуры в селах.
Всё правильно, бойкотировать хохлов. Иначе придется целый отряд кадыровцев туда посылать для защиты наших артистов.
- гость - 1 марта 2017 г. 17:32 Он разве туда лезет? Это его наоборот не пускают на укроевровидение. ______ Вот и бесится.
1.03.2017 17:47 - гость -
Вместо того. чтобы жопами там трясти бы во время дискотек, взяли бы и устроили пару субботников.
1.03.2017 17:55 Дядька
Табе как ап стену горох, у тебя все-равно в России все плохие, лысый чорт
Это почему, гость? Ты думаешь Дядька меньше любит свою Родину (не страну) чем ты гость?
Я её защищал, а ты?