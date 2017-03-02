Россия продолжает оказывать поддержку Киргизии с целью стабилизации бюджета бывшего союзного государства. Об этом в ходе российско-киргизских переговоров сообщил президент России Владимир Путин. Итоговая сумма грантов, которые были направлены на эти цели, составила к сегодняшнему дню $225 млн, приводит слова главы российского государства телеканал "Россия 24".

Кроме этого, наша страна помогает Киргизии адаптироваться к требованиям Евразийского экономического союза. Для этих целей киргизской стороне нами была предоставлена помощь на сумму $200 млн, в том числе для модернизации объектов таможенной инфраструктуры и обустройства пограничных пунктов.

Следующей точкой взаимодействия станет модернизация вооруженных сил Киргизии. И тут без участия России тоже не обойдется. Путин заявил о готовности закрыть российскую военную базу в Канте, в случае если об этом попросит официальный Бишкек.