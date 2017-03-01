Фото: vk.com/barneos22
Снежная масса обрушилась на автоподъемник в одном из барнаульских дворов днем в среду, 1 марта.
Об инциденте сообщили очевидцы в паблике Barnaul 22. "Во дворах домов Исакова, 240/242 на автоподъемник упал снег. Нет лобового стекла", – отмечает автор заметки.
Также очевидец уточняет, что ЧП обошлось без пострадавших.
Комментарии
Жизнь прожил и не знал, что вышка это автоподъёмник.
И ведь не написал, что чистили крышу, а написал что снег сам обрушился. Откуда берутся такие умники-очевидцы?