Фото: vk.com/barneos22

Снежная масса обрушилась на автоподъемник в одном из барнаульских дворов днем в среду, 1 марта.

Об инциденте сообщили очевидцы в паблике Barnaul 22. "Во дворах домов Исакова, 240/242 на автоподъемник упал снег. Нет лобового стекла", – отмечает автор заметки.

Также очевидец уточняет, что ЧП обошлось без пострадавших.