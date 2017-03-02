Первые три человека зарегистрировались на предварительное голосование партии "Единая Россия" в Барнауле. Партия начала принимать заявки 27 февраля, закончит 27 апреля. Сами праймериз состоятся 28 мая.

По информации пресс-службы партии, полный пакет документов сдали председатель профсоюзного комитета ООО ИС "Союз" Оксана Княжева, руководитель краевой "Молодой Гвардии" Евгений Кантемиров, депутат Барнаульской городской Думы, директор барнаульской школы № 132 Инна Борисенко.

Решение о регистрации было принято 1 марта.

По словам председателя оргкомитета, секретаря барнаульского местного отделения партии Юрия Еремеева, в день предварительного голосования в Барнауле откроют 60 счетных участков.

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"На территории Барнаула будет сформировано 20 территориальных групп и 20 одномандатных округов. На каждом округе в день предварительного голосования 28 мая будут работать по три счетных участка, всего в городе их будет 60", — добавил он.

Праймериз — это предварительное внутрипартийное голосование в партии "Единая Россия". Перед выборами муниципальных депутатов и глав в Алтайском крае 10 сентября партия определяет кандидатов именно таким путем.

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Но по открытой модели праймериз пройдут только в Барнауле, где осенью изберут городскую думу. Открытой — значит голосовать за кандидатов смогут все желающие жители региона. В других территориях кандидатов будут избирать внутри партии.