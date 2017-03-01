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Власти Алтайского края подписали 34 соглашения с федеральными ведомствами о предоставлении региону в 2017 году субсидий.
Как сообщили в пресс-службе правительства края, речь идет о сумме в 5,536 миллиона рублей.
"Первые средства по подписанным соглашениям уже поступили в Алтайский край на реализацию программ поддержки сельского хозяйства", – подчеркивают региональные власти.
В правительстве также уточняют, что наиболее крупные средства в качестве субсидий выделяются на поддержку сельского хозяйства, малого и среднего предпринимательства, строительство и реконструкцию дорог, формирование современной городской среды.
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