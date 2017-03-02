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Политтехнологи посоветовали оппозиции "утереть сопли и работать"

, ИА "Амител", Александра Черданцева
В Барнауле прошёл День политконсультанта

"День политконсультанта — 2017", прошедший в Барнауле 27 февраля, собрал на одной площадке сразу несколько ключевых игроков политического поля: собственно, сами политтехнологи, вчерашние и завтрашние кандидаты, депутаты, общественники и даже представитель администрации региона.

Говорили в этот день о многом: какой будет явка, как привлечь избирателей на участки, почему политикам и партиям надо работать с избирателями всегда, а не только перед выборами, о том, что и как говорить о себе в соцсетях. По большому счету, все эти вопросы — внутренняя кухня. А потому расскажем лишь о некоторых любопытных моментах. 

Конечно, главная тема — выборы. Напомним, 10 сентября 2017 года в России пройдут выборы муниципального и регионального уровня. Где-то уже заново после возвращения выборности глав регионов в 2012 году будут избирать губернаторов. В Алтайском крае — только сельских глав и местных депутатов.

Но не за горами выборы самого высокого уровня — президентские.

По словам гостя "Дня политконсультанта", известного политтехнолога, руководителя агентства Bakster group Дмитрия Гусева, уже сегодня переизбрание президента — главный тренд. Именно расстановка политической силы на местах — задача местных выборов.

Главный вопрос тех и других выборов — явка. Голосование муниципального уровня традиционно показывает более низкую явку, чем федерального. А президентские населению становятся менее интересными из-за отсутствия реальной конкуренции. Главным кандидатом был, есть и останется Владимир Путин.

"У него большие рейтинги, все понимают, что у него конкурентов нет. Но все при этом думают, что раз Путин всё равно победит, то зачем идти на выборы. Низкая явка делает выборы нелегитимными. Отличный повод для критики со стороны", — сказал он.

Почему нет конкуренции? Представители местных оппозиционных партий, принимавших участие в дискуссии, пожаловались на административный ресурс.

"Оппозиция когда-то примерила роль плакальщиков – все плохо, нам не дают ничего делать, нам не дают выиграть (…). Я всегда говорю оппозиции: утрите сопли и работайте", — тут же ответила им другой известный политтехнолог Алена Август.

Еще один вопрос, который обсудили участники дискуссии, — консолидация сил оппозиции.

В Алтайском крае в последние годы есть только один пример подобного — объединение усилий местных ячеек партий "Яблоко" и ПАРНАС перед выборами в краевое Заксобрание в 2016 году. Впрочем, скамейка кандидатов у этих либеральных партий в крае короткая, а поддержка населения — в пределах среднероссийских "до пяти процентов". И даже объединение усилий не помогло им тогда получить хотя бы один мандат в АКЗС.

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Объединение таких партий, как "Яблоко", ПАРНАС и прочих, – десятилетиями длящийся и ни к чему не приводящий процесс, сказал Дмитрий Гусев.

Что же касается оппозиции парламентской (КПРФ, ЛДПР и "Справедливая Россия"), то тут объединение сыграло злую шутку.

"Парламентские партии подписали себе приговор, когда поддержали возвращение Крыма в состав России. Они получили результат на прошедших думских выборах 2016 года ниже, чем в 2011 году, потому что как они могут критиковать президента, если они его поддерживают?" — добавил Гусев.

И третий важный момент — свою роль политтехнологи видят намного шире, чем период предвыборной кампании. Сегодня работать на электорат только перед голосованием — провальная стратегия. Об этом в беседе с корреспондентом ИА "Амител" сказала Алена Август.

"Чем раньше начать кампанию, тем меньше средств и энергии кандидат или партия затратят. Политический вес делается только каждодневной работой", – пояснила она.

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И добавила: да, это удовольствие недешевое, но в итоге грамотная стратегия, которую обеспечивает политтехнолог, обходится дешевле, чем работа "своими руками".

При этом, по словам Гусева, если лет 20 назад почти все зависело от технологов, то теперь от самих кандидатов и партий между выборами.

И Гусев, и Август, разумеется, призвали всех чаще обращаться к услугам политтехнологов. Здесь мы с ними согласимся.

Читайте также в сюжете: Выборы-2017
Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

2.03.2017 08:55
- гость -

Явка, явка - хрен им а не явка.

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