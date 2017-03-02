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Премьерный спектакль "Иллюзии" Ивана Стебунова в МТА покажут в начале марта

, ИА "Амител"
Долгожданный премьерный спектакль барнаульская публика увидит 3, 4 и 5 марта

В Молодежном театре Алтая завершается подготовка первой весенней премьеры — комедии Ивана Вырыпаева "Иллюзии".

Режиссер нового спектакля Иван Стебунов, известный артист кино, уже знаком барнаульским любителям театра. Свою первую режиссерскую работу он осуществил на родной земле: премьера трагикомедии "Обыкновенное чудо" состоялась год назад. Иван был не только руководителем постановочной группы, но и сам сыграл роль Медведя. По итогам зрительского голосования за лучшую премьеру 2016 года спектакль "Обыкновенное чудо" набрал наибольшее количество голосов.

Премьера его новой работы пройдет на Малой сцене театра. Четыре артиста расскажут историю проверенной временем любви двух семейных пар, знакомых друг с другом более пятидесяти лет.

Первые показы состоятся 3, 4 и 5 марта, но, как рассказали в МТА, зрительный зал Малой сцены вмещает лишь 100 зрителей и билеты на премьеру уже проданы. У тех, кто хочет увидеть новый спектакль, есть шанс сделать это 21 марта.

Автор:
Мария Трубина Редактор рубрики Афиша +7 (3852) 59 44 66

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