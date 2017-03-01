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Барнаульские полицейские разыскивают двух женщин, которые обманным путем похитили деньги у пенсионеров. Об этом в среду, 1 марта, сообщает пресс-служба УМВД России по столице Алтайского края.

Отмечается, что накануне по схожей схеме были совершены мошенничества в Железнодорожном районе. К двум пенсионеркам — 87 и 86 лет — пришли две неизвестные женщины, которые проникли в квартиры под видом социальных работников. Они сообщили старушкам, что началась девальвация рубля и нужно обменять старые купюры на новые. Однако в обмен на настоящие деньги мошенницы отдали пенсионерам купюры "банка приколов", на которых мелким шрифтом написано, что они не являются платежным средством. Всего сумма похищенных средств составила 90 тысяч рублей.

По фактам мошенничества, совершенного с причинением значительного ущерба, возбуждено уголовное дело. Злоумышленницам грозит до пяти лет лишения свободы.

В данный момент полицейские разыскивают двух женщин со следующими приметами: одной из мошенниц на вид 50 лет, ее рост 160 сантиметров, она плотного телосложения, с толстыми губами. Женщина была одета в пуховик темного цвета до колен. Второй мошеннице также около 50 лет на вид, она плотного телосложения, одета в темный пуховик до колен и меховую шапку.

Всех, кто располагает информацией о преступницах, просят обращаться в полицию по телефону 02 (102 – с мобильного).