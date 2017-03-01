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Пресс-секретарь российского президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ДНР и ЛНР фактически отторгнуты Киевом, в связи с этим введение ими внешнего управления на предприятиях Украины можно понять, передает ТАСС.

"Мы являемся свидетелями того, что отторгнутые своим государством области попадают в еще более тяжелое положение, будучи в условиях полной блокады со стороны экстремистских элементов", – отметил Песков, добавив, что можно понять действия руководства самопровозглашенных республик, ведь речь идет о жизни нескольких миллионов людей. "Людям надо выживать", – подчеркнул он.

При этом официальный представитель Кремля не прокомментировал, возможно ли открытие российского рынка для продукции этих компаний после их национализации властями ЛНР и ДНР. Пресс-секретарь главы государства отметил, что не располагает такой информацией.

Песков подчеркнул, что данные предприятия не имеют никакого отношения к РФ, "в данном случае заботу и опасение вызывает только судьба людей, которые живут там".

Кроме этого, пресс-секретарь отметил, что Москва делала и будет делать все возможное для нормализации обстановки в регионе, но влияние РФ не безгранично.

По словам Пескова, действия властей Украины не способствуют урегулированию конфликта. В Москве также выразили мнение, что Киеву необходимо снять блокаду и возобновить ввоз и вывоз товаров.

Напомним, власти самопровозглашенных ЛНР и ДНР решили с 1 марта ввести внешнее управление на предприятиях украинской юрисдикции в ответ на транспортную блокаду региона. РИА Новости подчеркивает, что в ДНР новые правила коснулись работы около 40 организаций.