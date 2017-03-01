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Матвиенко сообщила о подготовке встречи Путина и Трампа

, ИА "Амител"
По словам спикера Совфеда, предметом разговора может стать "необходимость размораживания" отношений РФ и США

Фото: somuchnews.ru

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко подтвердила информацию о подготовке Министерством иностранных дел встречи лидеров РФ и США. Об этом сообщает Life, подчеркивая, что дата первых переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа до сих пор не была оглашена.

По словам  Матвиенко, договоренность о встрече лидеров была достигнута во время их первого телефонного разговора. Российское внешнеполитическое ведомство в данный момент ведет подготовку данного серьезного события.

Она также отметила, что предметом разговора может стать "необходимость размораживания" отношений Соединенных Штатов и России.

"Мне кажется, настрой на позитивную повестку есть", – приводит ее слова издание.

Кроме этого, Матвиенко добавила, что Россия заинтересована в открытом и честном диалоге. "Мы не настроены на конфронтацию", – цитирует ее РИА Новости.

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По мнению спикера, обсуждение президентов может пойти по кругу вопросов, в которых заинтересованы обе стороны, в том числе "объединение усилий в борьбе с международным терроризмом".

Также есть и другие сферы, где сотрудничество двух стран может дать серьезные позитивные результаты, отметила она, добавив, что на поиск взаимоприемлемых решений понадобится время. Это все не произойдет одномоментно, подчеркнула Матвиенко.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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