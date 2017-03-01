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Лидер "Исламского государства" (террористическая организация, запрещена в РФ) Абу Бакр аль-Багдади объявил о поражении сторонников в Ираке. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на межарабский телеканал "Аль-Арабия".

По данным источников канала, проповедники ИГ распространили среди террористов в иракской провинции Найнава "прощальную речь" лидера организации, в которой он объявил о прекращении деятельности органа, который координирует действия боевиков в данном регионе. Аль-Багдади призвал боевиков отступать или прятаться. Также он порекомендовал террористам неарабского происхождения либо вернуться в свои страны, либо стать смертниками.

По данным источников, многие командиры ИГИЛ перебираются в Сирию, в районы, которые остаются под контролем террористов.

Агентство напоминает, что осенью 2016 года армия Ирака начала операцию по освобождению от боевиков города Мосул, считающегося оплотом ИГ в Ираке. Боевики уже потеряли контроль над восточной частью города, однако продолжают ожесточенно сопротивляться. В феврале иракские военные смогли войти в западные районы Мосула и отбить городской аэропорт.

Эксперты полагают, что говорить о переломе в борьбе против террористических группировок рано, добавляет РИА Новости. По мнению доцента Института общественных наук РАНХиГС Сергея Демиденко, боевики используют время, чтобы перегруппироваться, и снова попытаются вернуть отвоеванные у них территории в Сирии и Ираке.