Фото: Вячеслав Мельников/Amic.ru

Похолодание пришло в Алтайский край в четверг, 2 марта, после нескольких дней, прожитых под знаком плюсовой температуры.

Местами по региону минувшей ночью было до -15 градусов. Днем по краю -2…-7 градусов, по югу +4…-1 градус.

В южных и восточных районах снег, мокрый снег, возможны гололедные явления, на дорогах гололедица. Ветер западный, 3-8 метров в секунду, местами по югу с усилением до 8-13 метров.

В Барнауле синоптики прогнозируют снег в начале дня, на дорогах гололедица. Температура в краевой столице составит -2…-4 градуса. Ветер западный, до 10 метров в секунду.