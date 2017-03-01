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Глава РФ Владимир Путин признал, что существующая в России антидопинговая система не сработала, и призвал прислушаться к результатам работы независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена. Об этом в среду, 1 марта, сообщает ТАСС.

Президент отметил, что к требованиям WADA необходимо прислушаться, поскольку в России есть достоверно выявленные случаи применения допинга. "Это абсолютно неприемлемо", – подчеркнул Путин.

Он также добавил, что это значит, что действовавшая в России система контроля за неприменением допинга не сработала. "Это наша вина", — сказал глава государства.

Путин подчеркнул, что в стране никогда не было, нет и не будет государственной системы поддержки допинга, а будет лишь борьба с ним.

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Напомним, что 24 февраля генеральный секретарь Международного олимпийского комитета Кристоф де Кеппер направил главам национальных олимпийских комитетов письмо, в котором говорится, что WADA признало недостаточным объем доказательств по многим случаям, которые были упомянуты в докладе Макларена.