Фото: Вячеслав Мельников/Amic.ru

Синоптики прогнозируют, что пятница, 3 марта, в Алтайском крае пройдет в условиях снегопадов и гололеда.

"Местами снег, на дорогах гололедица,в утренние часы местами изморозь, туман", – говорится в сообщении регионального Гидрометцентра.

Днем по краю 0…-5 градусов, по югу 0…+5 градусов. Ветер юго-западный, 2-7 метров в секунду с усилением до 12 метров.

В краевой столице снег возможен в начале дня, на дорогах гололедица. Температура в Барнауле составит -2…-4 градуса. Ветер юго-западный до девяти метров в секунду.