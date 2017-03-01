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Закон "О равноправном браке" вступил в силу в Финляндии в среду, 1 марта. В новом законе брак определяется как союз двух лиц, а не как союз мужчины и женщины. Именно такой текст содержался в нем ранее, пишет "Интерфакс" со ссылкой на портал телерадиовещания Yle.

Агентство отмечает, что парламент страны принял соответствующий закон в октябре 2014 года. Тогда за него проголосовали 105 депутатов из 200, против высказались 95. Финский президент Саули Ниинисте подписал закон в феврале 2015 года.

Отмечается, что на 1 марта о желании провести однополую свадьбу заявили десятки пар.

Агентство также отмечает, что Финляндия – это 12-е государство в Европе, где однополым парам предоставлено право законодательного брака. При этом финская Евангелическо-лютеранская церковь выступила против венчания однополых пар. Однако некоторые священники готовы венчать и такие пары.