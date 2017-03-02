Фото: avito.ru

Трехкомнатную квартиру площадью 125 квадратных метров продают в Барнауле за 9 миллионов рублей, говорится в сообщении на сайте Avito.ru.

Жилье находится на втором этаже кирпичного дома по переулку Ядринцева, 82.

"Дорогой ремонт, высокие потолки (три метра), просторная кухня-столовая-гостиная (три окна), две большие спальни, встроенная кухня, техника, гардеробные комнаты, хозяйственная комната, санузел, ванная комната, мебель и светильники пр-во Италия", – отмечает автор объявления.

Также в квартире есть современный электрокамин. Из достоинств также указано то, что рядом с домом расположены детский сад, школа, стадион.

