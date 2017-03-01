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Власти Испании назначили одного из местных сенаторов Эдельмиру Баррейре на должность "секс-царя" из-за рекордно низкого уровня рождаемости в стране. На ее плечи ляжет задача улучшить демографические показатели, пишут "Вести" со ссылкой на Mirror.

Отмечается, что работой Баррейры будет поиск способов заставить молодые пары "быть более сознательными". Каким образом – не уточняется.

Социологи сообщают, что молодые жители страны так сильно выматываются на работе, задерживаясь допоздна, что сил на заведение потомства у них не остается, пишет издание.

Также власти Испании очень обеспокоены проблемой рождаемости после того, как в 2015 году в стране умерло больше людей, чем появилось на свет. Согласно данным статистики, в тот период у испанских женщин в возрасте от 18 до 49 лет было в среднем по 1,3 ребенка. В ЕС этот показатель был равен 1,58.

Исследователи признали демографические показатели в Испании одними из самых низких по сравнению с другими развитыми странами. Подчеркивается, что с 1977 года количество бездетных пар в стране увеличилось троекратно.