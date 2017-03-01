Фото: youtube.com

На острове Сицилия в Италии началось извержение лавы из юго-восточного кратера вулкана Этна. Видео извержения опубликовал Ruptly, пишет "Лента.ру".

Эксперты отмечают, что это извержение, которое сопровождается небольшими взрывами и выбросом вулканических бомб, не представляет угрозы. Международный аэропорт Фонтанаросса, который расположен у подножия вулкана, работает в штатном режиме.

"Газета.Ru" напоминает, что последняя серия извержений вулкана произошла в мае минувшего года. Тогда несколько часов вулкан выбрасывал пепел с восточной стороны склона на высоту до 3,5 км. Отмечается, что извержение также сопровождалось выбросами лавы.

Издание отмечает, что Этна — самый высокий действующий вулкан Европы. Его высота составляет более 3,3 тысячи метров над уровнем моря.