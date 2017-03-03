Фото: avito.ru

Двухуровневую квартиру, расположенную на 15-м и 16-м этажах высотного дома, продают в центре Барнаула за 13,5 миллионов рублей.

Как отмечается на сайте Avito.ru, жилье находится в доме по улице Молодежной, 3Б.

"Продаваемая двухуровневая квартира расположена на 15-м и 16-м этажах элитного шестнадцатиэтажного жилого дома в Октябрьском районе города Барнаула по улице Молодежной, 3Б. Поистине эксклюзивный вариант! Ведь она занимает целых два верхних этажа и имеет виды из окон во все стороны, в том числе на пойму реки Обь, выходы на террасы на крыше. Достойные соседи, консьерж. Два лифта, один из которых грузопассажирский", – говорится в объявлении.

Квартира не имеет отделки. Предусматривается вариант разделения квартиры на две. Также отмечается, что, напротив, есть возможность объединения этого жилья с квартирой, расположенной на 14-м этаже и занимающей весь этаж.

Продавец указывает на то, что дом, где находится жилье, очень удобно расположен и при этом находится в тихом месте.