Фото: Вячеслав Мельников/Amic.ru

Суббота, 4 марта, выдастся в Алтайском крае солнечной и теплой, прогнозируют синоптики.

"В регионе без осадков, на дорогах гололедица. В утренние часы местами туман, изморозь",- говорится в сообщении Гидрометцентра.

Днем по краю -4…+1 градус, в предгорьях +1…+6 градусов. Ветер юго-западный 3-8 метров в секунду.

В Барнауле также без осадков, на дорогах гололедица. В утренние часы изморозь, местами туман.

В дневное время в краевой столице 0…-2 градуса. Ветер юго-западный до восьми метров в секунду.