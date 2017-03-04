Фото: avito.ru

Трехкомнатную квартиру площадью 120 квадратов продают в центре Барнаула за 9,5 миллиона рублей.

Как сказано в объявлении на сайте Avito.ru, жилье расположено на седьмом этаже кирпичной девятиэтажки по улице Партизанская, 132.

"Просторная трехкомнатная квартира в центре (напротив Сити-Центра) с окнами во двор. Рядом 22-я школа. Дом индивидуальной постройки, высота потолком 3 м 20 см, большие лестничные проемы. В квартире есть два санузла, две лоджии. Можно оставить мебель (по желанию покупателя)", — отмечает продавец.

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Также уточняется, что возможна продажа под ипотеку или материнский капитал.