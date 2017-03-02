Около 100 человек, преимущественно студенты высших учебных заведений краевой столицы, стали участниками проекта "Гражданский университет" партии "Единая Россия". Первое занятие в "Алтайской школе современной политики: Политический стартап" прошло во вторник, 28 февраля.

На первом занятии молодежной политшколы экспертами выступили депутаты краевого Законодательного Собрания: заместитель секретаря регионального отделения "ЕР", председатель комитета по социальной политике Татьяна Ильюченко и руководитель проекта "Гражданский университет" в Алтайском крае Иван Мордовин.

"Сегодня в крае действует более 80 видов различных социальных выплат. В нашем регионе расходы на социальную политику не сокращаются, а, наоборот, ежегодно увеличиваются. При принятии любого закона в социальной сфере мы руководствуемся главным принципом – социальная поддержка должна быть адресной и справедливой по отношению ко всем категориям льготополучателей. Заметьте, бюджет Алтайского края является одним из самых социально направленных в стране", – сказала Татьяна Ильюченко.

Иван Мордовин рассказал о "Молодежной команде" – одной из крупных молодежных организаций региона, созданной партией в прошлом году.

"Сегодня во фракции "ЕР" в АКЗС 7 депутатов, не достигших возраста 35 лет. Каждый третий кандидат, выдвинутый партией на выборах в прошлом году, также младше 35 лет. Это показывает тенденцию – "Единая Россия" в Алтайском крае делает серьезную ставку на молодежь", – сказал молодой депутат.

Он отметил, что на предстоящих муниципальных выборах планируется выдвинуть представителей "Молодежной команды" в каждом городе и районе.

Главная цель проекта "Стартап" – вовлечение молодежи в общественно-политическую деятельность и формирование практических навыков, необходимых начинающему политику.

Программы, мастер-классы, лекции и тренинги для ребят проведут известные политики федерального и регионального уровня.