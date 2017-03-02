Cреднемесячная заработная плата федеральных госслужащих в России в 2016 году составила 115,7 тысяч рублей. Такие данные по итогам года предоставил Росстат.

Наибольшая заработная плата у служащих в аппарате правительства.В месяц в среднем эти чиновники получают 228,5 тысяч рублей. Зарплата чиновников в администрации президента России составила 218,65 тысяч рублей, в Совете Федерации — 176,15 тысяч, в ГосДуме — 154,85 тысяч рублей.

Заработные платы служащих в органах исполнительной власти чуть меньше. Так, сотрудники министерства иностранных дел в месяц зарабатывают 147,2 тысячи, а представители ФНС — 117,8 тысячи.

Самые низкие зарплаты среди чиновников— в Федеральном агентстве по делам национальностей. Здесь в среднем в месяц зарабатывают 53,9 тысячи рублей в месяц.