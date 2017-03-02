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Обращение Трампа к Конгрессу США оказалось популярнее "Оскара"

, ИА "Амител"
Аудитория первого обращения Трампа превысила 46 миллионов человек, а "Оскара" – лишь 32 миллиона

Фото: qz.com

Телевизионная аудитория первого обращения американского лидера Дональда Трампа к Сенату и Палате представителей Конгресса США составила в среднем 46,82 миллиона человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на американскую исследовательскую компанию Nielsen.

Уточняется, что выступление американского лидера смотрели по девяти ведущим каналам Соединенных Штатов вечером во вторник, 28 февраля. Агентство отмечает, что аудитория первого обращения предыдущего главы страны Барака Обамы превысила 52,37 млн человек, а его предшественника – Джорджа Буша-младшего – 39,79 млн. Церемония вручения премии "Оскар", которая прошла в минувшее воскресенье в Лос-Анджелесе, собрала у телеэкранов только около 32,9 млн человек.

Уточняется, что больше всего зрителей смотрели выступление республиканца во вторник по Fox News – 10,77 млн. На втором месте NBC (9,14 млн), а на третьем – CBS (7,16 млн).

В среду, 1 марта, также опубликовали результаты опроса, согласно которым положительно оценили первое обращение Трампа к законодателям не менее 57% граждан США. В частности, 72% респондентов поддержали предложенную Трампом стратегию в сфере экономики. 64% зрителей согласились с позицией нового президента США в сфере налоговой политики.

Агентство добавляет, что на выступлении в Конгрессе Трамп обещал вернуть миллионы рабочих мест, провести налоговую реформу, облегчающую нагрузку на бизнес и средний класс. Также он подтвердил обещание начать возводить стену на границе Соединенных Штатов и Мексики для пресечения потока нелегальных мигрантов и призвал к отмене реформы медстрахования, которую провела администрация Обамы.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

2.03.2017 08:46
- гость -

А Путин обошел Трампа по упоминаемости в российских СМИ!

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