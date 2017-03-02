Фото: kennunn.com
Семибалльные заторы образовались на дорогах Барнаула утром в четверг, 2 марта. Об этом сообщает сервис "Яндекс.Пробки".
Наиболее сложной является ситуация на пересечении проспекта Космонавтов с улицей Попова, перекрестке улиц Малахова – Власихинская, на участке Павловского тракта после кольцевого пересечения в сторону проспекта Строителей и на пересечении улицы Северо-Западной и Ленина. На данных участках скорость движения авто не превышает 3-7 километров в час.
Также автомобили встали на отрезке улицы Попова, на улицах Матросова, Советской Армии и Челюскинцев.
Ситуацию на дорогах осложняют три ДТП, которые произошли на улицах Челюскинцев и Матросова, а также на улице Кутузова.
Комментарии
А правда, что с 27 марта дальнобойщики прекратят поставки товаров по всей стране?
"Дальнобойщики заявили, что на этот раз они добиваются не только отмены «Платона», но и отставки правительства с вынесением вотума недоверия В.В.Путину. Это связано с тем, что за несколько лет массовых протестов по всей стране правительство так и не пожелало выйти на переговоры с перевозчиками и прислушаться к их предложениям. Такое положение дел вынудило дальнобойщиков перейти к крайним мерам. Однако они готовы прекратить акцию протеста, если правительство обсудит с ними перспективу отмены системы «Платон»." (с)