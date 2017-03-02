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Семибалльные заторы образовались на дорогах Барнаула утром в четверг, 2 марта. Об этом сообщает сервис "Яндекс.Пробки".

Наиболее сложной является ситуация на пересечении проспекта Космонавтов с улицей Попова, перекрестке улиц Малахова – Власихинская, на участке Павловского тракта после кольцевого пересечения в сторону проспекта Строителей и на пересечении улицы Северо-Западной и Ленина. На данных участках скорость движения авто не превышает 3-7 километров в час.

Также автомобили встали на отрезке улицы Попова, на улицах Матросова, Советской Армии и Челюскинцев.

Ситуацию на дорогах осложняют три ДТП, которые произошли на улицах Челюскинцев и Матросова, а также на улице Кутузова.