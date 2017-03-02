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Украинский лидер Петр Порошенко призвал ввести санкции в отношении "лиц, которые незаконно присвоят украинские активы". Об этом сказано на официальном сайте президента по итогам его встречи с главами МИД Британии и Польши Борисом Джонсоном и Витольдом Ващиковским, передает ТАСС.

"Чтобы к тем, кто сегодня вступит в так называемое право собственности в отношении конфискованных активов, совместно были применены санкции за нарушения международного и украинского законодательства", – сказал лидер Украины, выразив уверенность в эффективности скоординированных действий.

"За все эти действия обязательно наступит наказание. Украина потребует расширения санкций на тех, кто украл украинские предприятия", — приводит РИА Новости слова пресс-секретаря украинского президента Святослава Цеголко, написанные на его странице в Facebook.

Также Порошенко вновь назвал нарушением международного права решение Москвы о временном признании документов, которые выдали в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках. Кроме этого, он вновь обвинил РФ в "оккупации" и возложил на нее ответственность за нарушение режима прекращения огня.

Напомним, 27 февраля главы ДНР и ЛНР объявили о вынужденном решении ввести с 1 марта внешнее управление на всех работающих в республиках украинских предприятиях ради поддержания их деятельности и сохранения рабочих мест.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что действия руководства самопровозглашенных республик можно понять, поскольку ЛНР и ДНР находятся в условиях полной блокады, а миллионам людей надо выживать.