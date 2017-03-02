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Полиция Москвы передает в суд уголовное дело в отношении злостной нарушительницы правил дорожного движения Мары Багдасарян, которая принесла приставам поддельный больничный лист. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Москве.

В ведомстве агентству сказали, что управление дознания закончило предварительное расследование дела по факту использования заведомо подложного документа, которое возбудили в отношении девушки после того, как она предоставила поддельный больничный, уклонившись от исполнения административного наказания, ранее назначенного ей судом.

В пресс-службе столичной полиции уточнили, что речь идет о скандально известной участнице уличных гонок на Geländewagen Маре Багдасарян.

Уголовное дело направят в суд для рассмотрения по существу.

Агентство напоминает, что прокуратура обратилась в суд с иском о лишении стритрейсерши водительских прав из-за медицинских противопоказаний. В декабре минувшего года мировой суд за 12 дней рассмотрел 72 дела об административных правонарушениях. В качестве наказания Багдасарян назначили 595 часов обязательных работ и административные штрафы в размере 83 тысяч рублей, а также административные аресты на 10 и 14 суток.

12 января девушку отправили под административный арест за прогулы обязательных работ, назначенных ей по решению суда. В качестве оправдания она принесла приставам больничный, который, как показала экспертиза, оказался поддельным.