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Полиция Москвы передает в суд уголовное дело в отношении злостной нарушительницы правил дорожного движения Мары Багдасарян, которая принесла приставам поддельный больничный лист. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Москве.
В ведомстве агентству сказали, что управление дознания закончило предварительное расследование дела по факту использования заведомо подложного документа, которое возбудили в отношении девушки после того, как она предоставила поддельный больничный, уклонившись от исполнения административного наказания, ранее назначенного ей судом.
В пресс-службе столичной полиции уточнили, что речь идет о скандально известной участнице уличных гонок на Geländewagen Маре Багдасарян.
Уголовное дело направят в суд для рассмотрения по существу.
Агентство напоминает, что прокуратура обратилась в суд с иском о лишении стритрейсерши водительских прав из-за медицинских противопоказаний. В декабре минувшего года мировой суд за 12 дней рассмотрел 72 дела об административных правонарушениях. В качестве наказания Багдасарян назначили 595 часов обязательных работ и административные штрафы в размере 83 тысяч рублей, а также административные аресты на 10 и 14 суток.
12 января девушку отправили под административный арест за прогулы обязательных работ, назначенных ей по решению суда. В качестве оправдания она принесла приставам больничный, который, как показала экспертиза, оказался поддельным.
Комментарии
Б. - это издевательство над правосудием по типу Васильевой и Сердюкова. Только мельче масштаб. Что конкретно происходит с ней или с В. и С. - абсолютно не интересно, чем все закончится - очевидно.
Мара конечно стерва еще та, но молодец ибо показывает на весь мир чего стоит наша судебная система, позорище и стыдоба! И новое уголовное дело против не закончится пшиком. Браво Мара!!!!!
черная. полоса.
А почему пост про зарплаты чиновников потерли? Цензура не пропустила или чтобы не разжигать ненависть к отдельной социальной группе, называемой "федеральные чиновники"?
А в чем Мара молодец? Косячит - отхватывает, косячит - отхватывает...Что не так? Можно даже специального человека на работу взять , чтобы он следил когда она накосячит...чтобы вовремя отхватила
09:41, она и есть часть этой системы. почему Вы говорите, что дело "не закончится пшиком"?
09:53, да тролль он. допустим, она бы в ДТП кого-то убила, и ей дали пожизненное как в Германии, он бы писал какое у нас правосудие...
- гость - 2 марта 2017 г. 09:54 почему Вы говорите, что дело "не закончится пшиком"?--------Это я просто частицу НЕ по ошибке в спешке употребил. Конечно же ничего ей не будет, ну максимум снова бумажки перекладывать. да и то не на долго.
Да просто глумиться над правосудием, а судьи боятся ей приговор нормальный вынести, штраф 83 тысячи я так понимаю для нее это один поход в клуб, только реальный срок таких может остудить, а над всем остальным она посмеется просто.
09:59, что значит "нормальный" - как с Дадиным или как его фамилия? Он сейчас еще компенсацию с государства срубит
Очередное бессилие закона в Стране, Служащий выслуживает или выслуживается. Работать надо и закону и представителям закона, всегда и везде. Нашли Мару и клюют, наладить систему не могут. Закон должен быть в голове не голова в законе.
По уму эту самую компенсацию Дадину нужно рубить не с государства, а с конкретного судьи.
чушь какая то какой поддельный больничный?))))))))))) сейчас бланков завались- что у мары не хватило денег , чтобы просто купить нормальный больничный на бланке за пятерку? даже если он фиктивный, то закрытый больничный по фиктивности недоказуем. он закрыт- все. нельзя создать ВКК и проверить диагноз- пациент выздоровел. к тому же например люмбаго вообще никак нельзя по снимкам точно диагностировать- изменения есть у всех а боль невралгическая дело тонкое.. короче полиция попала ногами в жир