Фото: tatspirtprom
Российская компания "Татспиртпром" намерена в марте 2017 года поставить в Соединенные Штаты Америки первые 25,4 тысячи бутылок водки, передает ТАСС.
Речь идет об отгрузке водки Russian Value Platinum объемом от 0,75 до 1,75 литра. Продажи российской водки в Штатах должны стартовать в апреле-мае.
Всего же в этом году компания намерена отправить в США 50 тысяч бутылок водки.
Отметим, что по итогам прошлого года "Татспиртпром" занял 17% на российском рынке водочной продукции, а экспортные поставки продукции компании за два года возросли в шесть раз.
Комментарии
Казашку им отправить)
Ну хоть один конечный продукт. А то только сырьё туда гоним и продукт первого передела.
Бот 2 марта 2017 г. 09:47 А чем татарка хуже?
От казашки ослепнуть можно
- гость - 2 марта 2017 г. 09:51 А чем татарка хуже?
Хохлушки тоже ничего
Я про водку. Водка казахстанская ( казашка )
Петрович отправьте им и боярышник
Продавать в америке казахскую водку - дело суверенного Казакстана. А суверенное дело России - продавать татарскую водку.
Российская компания "Татспиртпром" намерена в марте 2017 года поставить в Соединенные Штаты Америки первые 25,4 тысячи бутылок водки,
вот до чего антироссийские санкции доводят
Сувер-е дело Америки - выбирать, от чьей водки слеnнуть
...суверенного Казакстана.
Ну если КазаКстана.... Где это?
Сейчас Трамп потребует открыть ТатЛВЗ где-нибудь в Кентукки.