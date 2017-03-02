Фото: tatspirtprom

Российская компания "Татспиртпром" намерена в марте 2017 года поставить в Соединенные Штаты Америки первые 25,4 тысячи бутылок водки, передает ТАСС.

Речь идет об отгрузке водки Russian Value Platinum объемом от 0,75 до 1,75 литра. Продажи российской водки в Штатах должны стартовать в апреле-мае.

Всего же в этом году компания намерена отправить в США 50 тысяч бутылок водки.

Отметим, что по итогам прошлого года "Татспиртпром" занял 17% на российском рынке водочной продукции, а экспортные поставки продукции компании за два года возросли в шесть раз.