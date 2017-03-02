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Бенедикт Камбербэтч сыграет главную роль в мини-сериале "Мелроуз"

, ИА "Амител"
Актер исполнит роль аристократа, который вырос в семье с такими проблемами, как алкоголизм, наркомания и неудачный брак

Фото: kontakt.by

Британский актер Бенедикт Камбербэтч, который создал образ детектива Шерлока Холмса в одноименном сериале (Sherlock), с лета текущего года будет сниматься в новом пятисерийном фильме "Мелроуз", пишет ТАСС.

Сериал будет транслироваться на американском кабельном канале Showtime, но точная дата его выхода пока неизвестна.

"Мелроуз" будет сниматься по мотивам пяти автобиографических романов британского писателя Эдварда Сент-Обена о жизни аристократической семьи. Действие одного из эпизодов будет происходить на юге Франции в 1960-х годах, другого – в Нью-Йорке в 1980-х, третьего – в Британии в начале 21 века. 40-летний британец сыграет аристократа, который вырос в семье, где родственники страдают от алкоголизма, наркомании, неудачного брака, ссор и иных проблем.

Отмечается, что сценаристом проекта является Дэвид Николлс ("Вдали от обезумевшей толпы", "Один день"). "Лента.ру" добавляет, что кроме исполнения главной роли Камбербэтч вместе с Адамом Экландом станет исполнительным продюсером.

Напомним, Камбербэтч известен также по картинам "Стартрек: Возмездие" (Star Trek Into Darkness, 2013), "Пятая власть" (The Fifth Estate, 2013), "Доктор Стрэндж" (Doctor Strange, 2016). За свою работу в фильме "Игра в имитацию" (The Imitation Game, 2014) его номинировали на "Оскар" в категории "Лучший актер".

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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