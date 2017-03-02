Фото: vk.com/barneos22

Потолок обрушился в подъезде многоквартирного дома на улице Тимуровской в Барнауле.

О произошедшем проинформировали очевидцы в паблике Barnaul 22. "Только вчера публиковали фото потолка, который может обрушиться в подъезде дома 38 по ул. Тимуровской, а сегодня его уже нет. В обед обвалился", – сообщили в паблике накануне вечером.

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Отметим, что первая заметка о потолочных конструкциях, находящихся под угрозой обрушения, была опубликована 28 февраля.

К счастью, в результате случившегося никто не пострадал.