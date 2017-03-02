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Очевидцы: потолок обрушился в подъезде дома в Барнауле. Фото

, ИА "Амител"
ЧП произошло в доме №38 по улице Тимуровской

Фото: vk.com/barneos22

Потолок обрушился в подъезде многоквартирного дома на улице Тимуровской в Барнауле.

О произошедшем проинформировали очевидцы в паблике Barnaul 22. "Только вчера публиковали фото потолка, который может обрушиться в подъезде дома 38 по ул. Тимуровской, а сегодня его уже нет. В обед обвалился", – сообщили в паблике накануне вечером.

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Отметим, что первая заметка о потолочных конструкциях, находящихся под угрозой обрушения, была опубликована 28 февраля.

К счастью, в результате случившегося никто не пострадал.

 

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

2.03.2017 10:08
bservice

дома 38 по ул. Тимуровская, нет больше Тимура и его команда. Крыша ушла и потолок унесла. Джем кого наказали, кто сел, за услуги опасные для жизни и здоровья, кто из чиновников не реагировал на жалобы людей, список будит?

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2.03.2017 10:21
- гость -

Щас УК, фанеры кусок поставит, побелит и все, угрозы для жизни нет...

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2.03.2017 10:27
1-ый

надо искать причину! если просто балки сгнили, то такое может произойти в соседнем помещении. Если стены "гульнули", все может закончиться гораздо плачевнее

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